Istat: Prezzi produzione calano dell'1% a marzo, -3,6% su base annua

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo i prezzi alla produzione dell’industria registrano una diminuzione dell’1% sul mese precedente e del 3,6% su base annua. Lo comunica l'Istat indicando che "a marzo, per il terzo mese consecutivo, si registra una diminuzione congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria cui contribuisce principalmente il forte calo dei prezzi del settore coke e prodotti petroliferi raffinati, sul mercato interno e sul mercato estero area non euro; per gli altri settori manifatturieri, nella maggior parte dei casi, le variazioni sul mese precedente dei prezzi sono o negative, per quanto più contenute, o nulle". L'istituto di statistica sottolinea che anche su base annua, la discesa dei prezzi – la più ampia da quasi quattro anni – è soprattutto dovuta al drastico calo tendenziale dei prezzi dei prodotti petroliferi raffinati. Per le costruzioni, le dinamiche annue dei prezzi alla produzione sono positive sia per edifici, in misura lieve, sia per strade.