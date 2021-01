Istat: Inflazione a +0,2% m/m a dicembre, -0,2% a/a

Daniela La Cava 18 gennaio 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha mostrato un aumento dello 0,2% su base mensile e una flessione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente); la stima preliminare era -0,1%. Lo rende noto l'Istat sottolineando che in media, nel 2020 i prezzi al consumo hanno registrato una diminuzione pari a -0,2% (da +0,6% del 2019). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (la cosiddetta inflazione di fondo), i prezzi sono cresciuti dello 0,5% (come nel 2019) e al netto dei soli energetici dello 0,7% (da +0,6% del 2019).