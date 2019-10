Istat: -1,7% a/a per prezzi alla produzione per industria e costruzioni a settembre

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

L’Istat comunica un aumento congiunturale dello 0,1% dell’indice dei prezzi alla produzione dell’industria, con una diminuzione tendenziale dell’1,7%. "Prosegue anche a settembre la flessione tendenziale dei prezzi dell’industria condizionata, anche per questo mese, dalla riduzione dei prezzi del settore energetico - segnala l'Istat -. Per lo stesso mese si evidenzia una lieve crescita congiunturale. Nel settore delle costruzioni, si rileva una flessione tendenziale sia per gli edifici, residenziali e non residenziali, sia per le strade e ferrovie".