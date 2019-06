Istat: -0,7% m/m per produzione industriale ad aprile

Daniela La Cava 10 giugno 2019 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Scende ad aprile la produzione industriale italiana. L’indice destagionalizzato ha mostrato una flessione dello 0,7% rispetto a marzo e in termini tendenziali è sceso dell'1,5 per cento. Nella media del trimestre febbraio-aprile, permane una variazione positiva (+0,7%) rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'Istat. "Ad aprile si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale, dopo gli aumenti rilevati ad inizio anno - commenta l'istituto -. Nonostante la flessione di aprile, la variazione congiunturale su base trimestrale si mantiene positiva".