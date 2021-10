Inflazione salita al 2,9%: Codacons, stangata da 891 euro annui a famiglia

Valeria Panigada 29 ottobre 2021 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Una stangata, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, pari a +891 euro annui. Lo afferma il Codacons, commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.“Siamo in presenza di una vera e propria emergenza prezzi, con l’inflazione che ad ottobre si impenna al +2,9% realizzando una pesante stangata pari a +891 euro su base annua per la famiglia “tipo” – denuncia il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi – Si tratta dei valori più alti registrati negli ultimi 9 anni”.A trainare i prezzi, ancora una volta, il caro-energia, con le bollette di luce e gas che hanno subito enormi rincari ad ottobre, e la corsa senza sosta dei listini dei carburanti, che oggi costano alla pompa oltre il 21% in più rispetto ad inizio anno. Solo per la voce trasporti, che ad ottobre secondo l’Istat cresce del +8,7% sul 2020, una famiglia con due figli si ritrova oggi a spendere 470 euro in più su base annua.“Si tratta di una emergenza contro la quale il Governo deve intervenire con urgenza iniziando col tagliare Iva e accise su benzina e gasolio, allo scopo di contenere l’abnorme crescita dei prezzi al dettaglio”, conclude il presidente Codacons.