Industria: produzione torna a crescere a febbraio, +4% m/m

Daniela La Cava 13 aprile 2022 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio la produzione industriale torna a crescere in Italia in termini congiunturali, recuperando buona parte del calo registrato nei due mesi precedenti. Stando ai dati diffusi dall'Istat, l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un aumento del 4% rispetto a gennaio. Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2022 l’indice complessivo è aumentato in termini tendenziali del 3,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come a febbraio 2021). Incrementi rilevanti caratterizzano i beni di consumo (+5,8%), l’energia (+4,5%), e i beni strumentali (+2,8%); più contenuta è la crescita per i beni intermedi (+1,6%)."È positivo anche il confronto con il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria: il livello destagionalizzato dell’indice di febbraio 2022 è maggiore del 2,5%. Tuttavia, nella media degli ultimi tre mesi la dinamica congiunturale resta negativa", segnalano dall'Istat.