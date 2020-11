Industria: fatturato e ordinativi tornano a scendere a settembre

Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

In Italia il fatturato dell’industria è sceso a settembre del 3,2% rispetto ad agosto, interrompendo la dinamica positiva registrata nei quattro mesi precedenti. Anche gli ordinativi hanno evidenziato un calo congiunturale, di maggiore ampiezza rispetto al fatturato (-6,4%). La dinamica del fatturato, spiega l'Istat, è sintesi di una significativa diminuzione del mercato interno (-4,9%) e di un aumento pressoché trascurabile del mercato estero dello 0,2%. Per gli ordinativi, invece, il calo congiunturale riflette ampie contrazioni delle commesse provenienti da entrambi i mercati (-5,7% quello interno e -7,3% quello estero).Su base annua, quindi nel confronto con stetembre 2019, il fatturato dell'industria italiana è sceso del 4,6%, riflettendo cali di ampiezza similare sia sul mercato interno (-4,5%), sia su quello estero (-4,9%), mentre l’indice grezzo degli ordinativi è salito del 3,2%, riflettendo risultati dello stesso segno su entrambi i mercati, ma di ampiezza significativa per quello interno (+5,1%) e piuttosto modesta per quello estero (+0,4%).