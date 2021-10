Industria: ad agosto cresce il fatturato all'industria

Alessandra Caparello 21 ottobre 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Si conferma ad agosto la crescita congiunturale del fatturato dell’industria che, secondo le stime dell’Istat, segna un aumento dello 0,8% e anche nella media degli ultimi tre mesi la dinamica dell’indice destagionalizzato risulta positiva, salendo del 4,5% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,9% sul mercato interno e +6,0% su quello estero.Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, ad agosto gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per i beni intermedi (+2,4%) e per i beni di consumo (+0,4%), mentre registrano una riduzione per l’energia (-2,5%) e i beni strumentali (-0,3%).  Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di agosto 2020), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 13,8% (+13,0% sul mercato interno e +15,2% su quello estero.