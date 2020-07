Industria: Italia, rimbalzo record della produzione. Ma gap da recuperare è maggiore rispetto a Ue

Valeria Panigada 14 luglio 2020 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale nell'Eurozona è risalita a maggio del 12,4% rispetto al mese precedente, secondo i dati Eurostat diffusi oggi. Tra i vari paesi dell'area il rimbalzo maggiore si è registrato in Italia con un +42,1%, seguito dal +20% della Francia."Bene il rimbalzo record dell'Italia rispetto al resto d'Europa, ma attenzione a non farsi cogliere da entusiasmi fuori luogo - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - In parte, infatti, è solo un effetto ottico. Il nostro paese ha avuto a maggio il maggior rialzo congiunturale anche perchè nei mesi precedenti aveva registrato crolli maggiori". Se, infatti, si sommano al recupero di maggio le cadute di aprile e marzo, ecco che purtroppo l'Italia si colloca solo in 18° posizione su 27 paesi, con un gap da recuperare del 19,2%, maggiore sia rispetto alla media Ue (-18,8%) che all'Eurozona (-18,9%).Guardando agli altri paesi la Francia si trova in 19° posizione con -21,4% e la Germania in 20° con -21,9%. Anche Spagna e Portogallo si collocano nei gradini più bassi della classifica, rispettivamente in 23° e 24° posizione.