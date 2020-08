Industria, Istat: prosegue a giugno ripresa produzione, +8,2% m/m

Daniela La Cava 6 agosto 2020 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Continua la ripresa della produzione industriale italiana. Secondo i dati diffusi dall'Istat a giugno l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un aumento dell’8,2% rispetto a maggio. Nella media del secondo trimestre, il livello della produzione cala del 17,5% rispetto ai tre mesi precedenti."Prosegue a giugno la ripresa della produzione industriale con un aumento mensile, al netto della stagionalità, dell’8,2%, che segue quello eccezionale registrato a maggio (+41,6%), dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19", commenta l'Istat sottolineando che "tutti i comparti sono in crescita congiunturale, ad eccezione di quello della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, in leggera flessione". Sebbene in recupero, l'Istat precisa che i livelli produttivi restano ancora distanti da quelli prevalenti prima dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria; rispetto a gennaio la produzione risulta inferiore, al netto dei fattori stagionali, di oltre 13 punti percentuali.