Industria: Istat, produzione in frenata a settembre

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Produzione industriale italiana in flessione a settembre. Stando ai dati comunicati dall'Istat, nel mese di settembre la produzione ha mostrato una flessione del 2,1% su base annua dal precedente -1,7%, in linea con le attese di Bloomberg. Su base mensile il dato ha, invece, registrato un -0,4% dal +0,4% di agosto, centrando anche in questo caso il consensus Bloomberg."Prosegue, nel mese di settembre, la fase di flessione dei livelli della produzione industriale, che mostra un calo congiunturale anche nel complesso del terzo trimestre", segnala L'Istat nel suo commento aggiungendo che "in termini tendenziali, nel mese di settembre, l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in calo per il settimo mese consecutivo".A livello settoriale si conferma il maggiore dinamismo dei beni di consumo, il solo comparto in crescita in termini sia congiunturali sia tendenziali. Anche nella media dei primi nove mesi dell’anno la produzione è calata, sia in termini grezzi sia al netto degli effetti di calendario.