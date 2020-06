Industria: Istat, produzione ancora in forte caduta ad aprile

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Cali a doppia cifra per la produzione industriale ad aprile, pur mostrando una flessione meno marcata rispetto al mese di marzo. Secondo i dati comunicati dall'Istat, ad aprile l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un calo del 19,1% rispetto a marzo. Corretto per gli effetti di calendario, sempre ad aprile l’indice complessivo è sceso in termini tendenziali del 42,5%."Ad aprile le misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 hanno determinato la forzata chiusura dell'attività di molti settori per l’intero mese, con effetti negativi rilevanti sui livelli produttivi", commenta l'Istat sottolineando che su base congiunturale, al netto della stagionalità, si osserva una nuova, marcata flessione (-19,1%), seppure meno ampia di quella di marzo (-28,4%). L’unico comparto in leggera crescita è quello farmaceutico (+2%), mentre rimane sostanzialmente stabile quello alimentare (-0,1%).