Industria: Istat, -1,4% m/m per la produzione a novembre

13 gennaio 2021

MILANO (Finanza.com)

A novembre la produzione industriale italiana è diminuita sia su base congiunturale sia in termini tendenziali. Stando ai dati diffusi dall’Istat, a novembre l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato una flessione dell'1,4% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a novembre l’indice complessivo è calato in termini tendenziali del 4,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di novembre 2019).Commentando i dati, l'Istat segnala che "tra i principali settori di attività solo i beni intermedi registrano un modesto incremento congiunturale. Rimane, tuttavia, positiva la variazione della media degli ultimi tre mesi rispetto ai precedenti (+2,1%)". Nel confronto con febbraio 2020, mese antecedente all’esplosione della crisi pandemica, l’indice destagionalizzato è inferiore del 3,5 per cento. A livello dei principali raggruppamenti di industria tutti i comparti risultano in diminuzione su base annua, particolarmente accentuata per i beni di consumo.