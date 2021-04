Industria: Istat, +0,2% m/m per produzione a febbraio

Daniela La Cava 13 aprile 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

A febbraio la dinamica congiunturale della produzione industriale è ancora positiva dopo la crescita dei due mesi precedenti. Lo rende noto l'Istat presentando i dati sulla produzione industriale a febbraio. Nel dettaglio, l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un aumento dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione è salito dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile ha evidenziato una crescita su base congiunturale per i beni di consumo (+2,6%); mentre è diminuito per l’energia (-2,0%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%). Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2021 l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a febbraio 2020).