Industria: +1,6% m/m per fatturato a maggio, +2,5% per gli ordini

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

A maggio torna a crescere il fatturato dell’industria su base mensile. Stando ai dati comunicati dall'Istat, il fatturato dell’industria ha mostrato a maggio una crescita mensile dell’1,6% dal precedente -1,1% (dato rivisto da -1%), mentre gli ordinativi hanno mostrato incrementi del 2,5% su base mensile rispetto al -2,2% della passata rilevazione (dato rivisto da -2,4%). Su base annua gli ordini hanno segnato invece una flessione del 2,5 per cento."A maggio torna a crescere il fatturato dell’industria su base mensile, recuperando ampiamente il calo registrato il mese precedente - commenta l'Istat -. Su base trimestrale mobile, è confermato l’andamento positivo già registrato nei due mesi precedenti sia per la componente interna sia per quella estera. L’incremento congiunturale è diffuso a quasi tutti i principali raggruppamenti di industrie".