Eurozona: Pil in rallentamento nel II trimestre, in accelerazione in seconda metà anno

26 giugno 2019

MILANO (Finanza.com)

L'economia dell'Eurozona dovrebbe rallentare nel secondo trimestre dell'anno per poi accelerare nella seconda parte dell'anno. E' ciò che emerge dall'outlook congiunto di Istat, Ifo e Kof, secondo cui il Prodotto interno lordo (Pil) della zona euro dovrebbe segnare nel secondo trimestre una crescita dello 0,3%, in calo rispetto al +0,4% dei primi tre mesi del 2019, a causa dalla prevista flessione della produzione industriale. Nella seconda parte dell'anno, invece, dovrebbe recuperare lievemente mostrando un +0,4% per entrambi i trimestri successivi.