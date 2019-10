Disoccupazione in Italia: tasso sale al 9,9% a settembre

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Tasso di disoccupazione in salita in Italia a settembre. Stando ai dati diffusi dall'Istat, il tasso di disoccupazione sale al 9,9% (+0,3 punti percentuali). Le persone in cerca di occupazione sono in aumento (+3%, pari a +73 mila unità nell’ultimo mese). La crescita della disoccupazione, segnala l'Istat, riguarda entrambe le componenti di genere e coinvolge tutte le classi d’età tranne i 25-34enni.