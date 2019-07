Disoccupazione Italia ai minimi dal 2012, occupati stabili a giugno

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

In calo il tasso di disoccupazione in Italia, sceso al 9,7% a giugno dal 9,8% del mese precedente (dato rivisto da 9,9%). Il consensus era invece per una risalita al 10%. Il tasso dei senza lavoro è sui minimi dal 2012.A giugno la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente; il tasso di occupazione sale al 59,2% (+0,1 punti percentuali). La stabilità dell’occupazione, rimarca l'Istat, è la sintesi di una crescita tra le donne (+15 mila) e una diminuzione tra gli uomini (-21 mila); per età sono in aumento i 15-24enni (+10 mila) e i 35-49enni (+5 mila), in calo i 25-34enni (-4 mila) e gli ultracinquantenni (-18 mila).