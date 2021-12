Consumi: vendite al dettaglio ancora in rialzo. Per la prima volta cala l'e-commerce

Valeria Panigada 6 dicembre 2021 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l'aumento dei consumi interni in Italia. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, le vendite al dettaglio hanno evidenziato a ottobre un aumento dello 0,1% rispetto al mese prima e del 3,7% su base annua, grazie soprattutto alle vendite di beni non alimentari.Per il comparto alimentare, precisa l'Istat, si evidenzia un risultato tendenziale positivo per i negozi e un lieve calo per la grande distribuzione, in cui sono in diminuzione le vendite dei supermercati (-2,2%).Tra le forme distributive, si assiste per la prima volta da quando ha inizio la serie storica il calo dell'e-commerce (-3,7% rispetto all'anno prima). Il risultato è spiegato anche dal livello eccezionalmente elevato di ottobre 2020.