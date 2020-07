Consumi: vendite al dettaglio +12,1% a giugno, ripresa per i beni non alimentari

Valeria Panigada 31 luglio 2020 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Nuovo balzo dei consumi in Italia. Secondo quanto rilevato dall'Istat, a giugno le vendite al dettaglio registrano un aumento del 12,1% rispetto a maggio, grazie soprattutto alla ripresa dei beni non alimentari (+24,1%) dopo il crollo nel periodo dell’emergenza Covid-19, mentre quelle dei beni alimentari diminuiscono lievemente (-0,6%).Su base annua, si registra una diminuzione delle vendite del 2,2%, determinata soprattutto dall’andamento dei beni non alimentari (-4,4%). Nel secondo trimestre 2020, le vendite al dettaglio registrano un calo del 7,9% rispetto al trimestre precedente. Diminuiscono soprattutto le vendite dei beni non alimentari (-14,8%), mentre è contenuta la flessione dei beni alimentari (-0,1%).L’indice destagionalizzato delle vendite torna ad un livello (101,8) di poco inferiore a quello di gennaio (102,9), ultimo mese precedente l’emergenza, con uno scostamento di solo 1,1 punti percentuali.Nel primo semestre del 2020, tra le diverse forme distributive, solo il commercio elettronico vede un forte aumento tendenziale (+32,5%) mentre calano, seppure in misura diversa, i rimanenti comparti.