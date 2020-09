Bankitalia: indice euro-coin risale dopo striscia nera di sei mesi

Titta Ferraro 30 settembre 2020 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Lieve risalita dai minimi a oltre 10 anni per l’indice euro-coin. A settembre l’indice €-coin è tornato a salire (-0,31 da -0,64 in agosto) dopo sei cali consecutivi che 'avevano spinto ai minimi dal 2009. L’indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di consumatori e imprese e del più favorevole andamento dei consumi di beni durevoli.L’indice euro-coin – sviluppato da Bankitalia e pubblicato mensilmente – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).