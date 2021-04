Bankitalia: attività economica stabile nel 1° trimestre, ripresa investimenti e consumi in restante parte dell'anno

Titta Ferraro 16 aprile 2021 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia nel Bollettino Economico pubblicato oggi sottolinea come, in base agli indicatori disponibili, nei primi tre mesi dell’anno in corso l'attività economica sarebbe rimasta pressoché stabile: a un rafforzamento nell'industria si accompagna un andamento ancora debole nei servizi.I sondaggi svolti da Bankitalia vedono le imprese programmare di riprendere gli investimenti nella restante parte dell'anno. Le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia indicano una graduale ripresa delle intenzioni di consumo, ma la propensione al risparmio resta elevata; la maggior parte del risparmio accumulato nel 2020, che è concentrato tra le famiglie meno colpite dagli effetti della pandemia, non verrebbe spesa nel corso di quest'anno.