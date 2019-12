Agenda economica del 30 dicembre, asta Btp e raffica di dati Usa

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Ultimo giorno di contrattazioni del 2019 per Piazza Affari con in primo piano l'asta Btp da massimi 4,5 miliardi. Nel dettaglio il Tesoro offrirà Btp a 5 anni (scadenza 1/02/2025) per un ammontare compreso tra 1,5 e 2 mld e Btp a 10 anni (1/04/2030) per 2-2,5 miliardi. L'agenda economica vede in uscita oggi pomeriggio la bilancia commerciale statunitense relativa al mese di novembre, le scorte delle imprese Usa a novembre (preliminare), il Chicago Purchasing Manager's Index e le pending home sales.