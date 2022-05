Unione europea: ad aprile in salita indice PMI servizi e composito

Alessandra Caparello 4 maggio 2022 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di aprile l’indice finale PMI servizi della zona euro tocca 57,7 dal 55,6 precedente mentre l’indice composito segna 55,8 punti dal 54,9 precedente. Così S&P che sottolinea anche che "L'economia della zona euro ha mostrato una sorprendente resilienza di fronte alla guerra Ucraina-Russia, grazie a una rinnovata esplosione dell'attività del settore dei servizi mentre le misure di contenimento dei virus sono state ulteriormente allentate nel mese di aprile”. "Sfortunatamente – sottolineano gli analisti in una nota - l'accelerazione della crescita della produzione vista durante il mese è stata accompagnata da un'ulteriore impennata dei costi, che si è tradotta in un aumento record dei prezzi medi di beni e servizi”. "La combinazione di un profilo di crescita più forte per il secondo trimestre e un'accelerazione persistente dell'inflazione segnalata dai sondaggi aggiungerà alla speculazione che la BCE potrebbe iniziare ad alzare i tassi d'interesse già nella riunione di luglio” concludono.