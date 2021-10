UK: tasso disoccupazione Ilo al 4,5% ad agosto

Daniela La Cava 12 ottobre 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna si attestato al 4,5% sui tre mesi ad agosto, secondo la rilevazione dell'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) in linea con le aspettative del mercato. Il dato precedente era pari al 4,6 per cento. Il tasso relativo alle richieste di disoccupazione per il mese di settembre è sceso dal 5,4% al 5,2 per cento.