UK: economia cresce al ritmo più veloce dalla seconda guerra mondiale

Alessandra Caparello 11 febbraio 2022 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

L'economia britannica lo scorso anno è cresciuta al ritmo più veloce dalla seconda guerra mondiale, dopo aver subito un colpo più lieve del previsto a dicembre. La crescita del 7,5% è stata la più grande dal 1941 e ha reso la Gran Bretagna l'economia avanzata in più rapida crescita nel 2021. L'economia è comunque rimasta più piccola nel quarto trimestre che alla fine del 2019, prima che la pandemia colpisse. Le cifre saranno accolte con favore dal primo ministro Boris Johnson, che sta affrontando le richieste di dimissioni per presunte feste organizzate in violazione delle regole quando il paese era in lockdown.