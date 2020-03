Valeria Panigada 24 marzo 2020 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dalla lettura preliminare degli indici Pmi relativi al mese di marzo in arrivo da Eurozona e Stati Uniti. Tra gli appuntamenti si segnala anche un incontro in teleconferenza dei ministri degli Esteri del G7. Mentre in Italia, è in programma l'audizione in Parlamento del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sul decreto Cura Italia. In calendario anche una riunione del Consiglio dei ministri.