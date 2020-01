Market mover: l'agenda di giovedì 30 gennaio

Daniela La Cava 30 gennaio 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna propone tanti dati, tra cui il tasso di disoccupazione in Germania, Italia e area euro. Alle 13 in arrivo le decisioni di politica monetaria dell'istituto centrale britannico, con il mercato che resta diviso sulla possibilità di un taglio dei tassi proprio nel primo meeting dell'anno. Nel corso del pomeriggio da monitorare anche l'inflazione in Germania e il Pil Usa relativo al quarto trimestre 2019.