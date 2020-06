Gran Bretagna: vendite al dettaglio rimbalzano a maggio più del previsto

Valeria Panigada 19 giugno 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo maggiore del previsto dei consumi in Gran Bretagna. A maggio, mese in cui sono state allentate le misure di lockdown, le vendite al dettaglio sono aumentate del 12% rispetto ad aprile, quando erano crollate del 18%. Il dato è migliore delle aspettative. Gli analisti infatti avevano stimato un recupero del 5,7%. Su base annua, quindi nei confronti di maggio 2019, le vendite al dettaglio in Gran Bretagna mostrano una flessione del 13,1% (consensus -17,1%).