Gran Bretagna: inflazione sale al 6,2% a febbraio, oltre le attese. Livello massimo dal 1992

Ennesimo aumento dell'inflazione in Gran Bretagna che viaggia sui massimi degli ultimi 30 anni. L'indice dei prezzi al consumo a febbraio ha registrato un rialzo del 6,2% su base annua, contro il 5,5% del mese precedente. Si tratta del livello più alto dal 1992. Il dato è superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un'inflazione al 5,9%.Escluse le componenti più volatili (energia e alimentari freschi) l'inflazione core è salita dal 4,4% al 5,2% su base annua.La scorsa settimana la BoE - Bank of England - ha alzato i tassi principali di riferimento del Regno Unito per la terza volta consecutiva, a conferma della sua battaglia contro l'inflazione, che rischia di intensificarsi con la guerra tra la Russia e l'Ucraina.