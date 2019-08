Gran Bretagna: inflazione in rialzo al 2,1% annuo a luglio

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

InGran Bretagna l'inflazione si è attestata a luglio al 2,1% su base annua, in rialzo rispetto al 2% del mese prima. L'aumento è inaspettato. Gli analisti infatti avevano stimato un calo all'1,9%. Si ricorda che la Bank of England ha fissato al 2% il target di inflazione. Escluse le componenti più variabili, come cibo ed energia, l'inflazione core è salita all'1,9% dal precedente 1,8 per cento.