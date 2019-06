Gran Bretagna: inflazione a maggio in leggero calo al 2%, in linea con attese

Valeria Panigada 19 giugno 2019 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Iltasso di inflazione in Gran Bretagna centra il target fissato dalla Bank of England, che quindi non dovrebbe considerare nessun cambiamento di politica monetaria nella riunione di domani. A maggio, infatti, l'inflazione si è attestata al 2% su base annua, in lieve calo rispetto al 2,1% del mese prima e in linea con le aspettative del mercato. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un +0,3%.