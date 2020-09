Gran Bretagna: disoccupazione in rialzo al 4,1% a luglio, in linea con le attese

Valeria Panigada 15 settembre 2020 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Aumento della disoccupazione in Gran Bretagna, ma in linea con le attese. Secondo i dati diffusi oggi dall'ufficio di statistica nazionale inglese, a luglio il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in rialzo rispetto al 3,9% precedente. Si tratta dei livelli massimi da ottobre 2018. Il dato centra comunque le attese degli analisti.