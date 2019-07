Gran Bretagna: Pmi servizi a giugno sceso a 50,2 punti, deluse le attese

Valeria Panigada 3 luglio 2019 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

L'attività terziaria in Gran Bretagna rallenta a giugno dopo la crescita dei mesi scorsi. L'indice Pmi servizi si è attestato a 50,2 punti, in calo rispetto ai 51 punti di maggio e sotto le attese degli analisti che si aspettavano un dato invariato. Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto.