Gran Bretagna: BoE lascia tassi fermi allo 0,1%, confermato QE

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dalla Bank of England (BoE) che conferma la sua politica monetaria, come da attese. La BoE ha quindi lasciato fermi i tassi principali di riferimento allo 0,1%, dopo aver tagliato il costo del denaro di ben due volte, dal precedente 0,75%, dall'inizio della pandemia Covid-19. Confermato anche l'obiettivo del programma di acquisto di asset per un valore di 895 miliardi di sterline (l'ammontare era stato ampliato nel meeting dello scorso novembre).La BoE prevede un calo di circa il 4% del prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito nei primi tre mesi di quest'anno, prevedendo un ritorno ai livelli di crescita pre-crisi nel 2021. Ha però abbassato la stima di crescita per il 2021 al 5% dal 7,25% previsto tre mesi fa.