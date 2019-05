Eurozona: fiducia consumatori in calo a maggio ma meglio delle attese (stima flash)

Alessandra Caparello 21 maggio 2019 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

In calo nel mese di maggio la fiducia dei consumatori della zona euro che tocca -6,5 meglio delle attese che avevano previsto una flessione del 7,7. Si tratta della stima flash della direzione generale affari economici della Commissione europea. Per i paesi dell'UE, la fiducia non è mai stata così negativa, ma è comunque salita a -6,2 da -7,3. Alla fine del 2018, la fiducia nell'Eurozona era a -8,3 e nei paesi dell'UE a -7,6.