Inflazione rallenta in Germania a giugno in scia a a misure governo contro caro-energia

Rallenta l’inflazione tedesca. A giugno i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1% su base mensile e del +7,6% annuo, meno rispetto al +8% del consensus.

A caldo gli analisti parlano di sollievo temporaneo dovuto alle misure messe in atto dal governo tedesco. “A giudicare dalle componenti dell’inflazione regionale disponibili, il calo dell’inflazione complessiva è principalmente il risultato del pacchetto di aiuti energetici del governo entrato in vigore il 1° giugno. In effetti, lo sgravio fiscale per la benzina e il biglietto di 9 € al mese per l’utilizzo dei trasporti pubblici regionali si manifestano chiaramente in una minore inflazione del carburante o dei trasporti”, commenta Carsten Brzeski, economista di Ing.