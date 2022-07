In Germania gli ordini di fabbrica hanno mostrato a maggio un rialzo mensile dello 0,1% dal precedente -1,8% (dato rivisto da -2,7%), battendo il consensus Bloomberg che indicava un -0,5 per cento. Su base annua il dato ha registrato una flessione del 3,1% rispetto al -5,3% della passata lettura (dato rivisto da -6,2%), facendo anche in questo caso meglio del consenso Bloomberg che indicava una flessione del 5 per cento.