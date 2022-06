Germania: a giugno indice IFO in calo a 92,3 punti

Nel mese di giugno l’indice IFO della Germania sul clima degli affari segna 92,3 punti in calo dal precedente 93 e contro le stime del consensus a 92,9 punti. L’indice sulle condizioni correnti invece passa da 99,5 precedenti agli attuali 99,3 contro i 99,1 attesi.

Il morale delle imprese tedesche è leggermente diminuito a causa delle preoccupazioni per l’inflazione che continuano a frenare l’ottimismo, mentre l’ultima situazione di emergenza del gas non aiuta le prospettive per i mesi a venire sostiene l’istituto Ifo. L’economia sembra destinata a subire una battuta d’arresto con l’avvicinarsi del terzo trimestre e ciò sarà preoccupante se le pressioni inflazionistiche non dovessero diminuire nel prossimo trimestre o giù di lì.