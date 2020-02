Zew crolla a febbraio, pesano timori Coronavirus

Daniela La Cava 18 febbraio 2020 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

"I temuti effetti negativi dell'epidemia di Coronavirus in Cina sul commercio mondiale hanno causato un notevole declino dell'indicatore del sentiment economico per la Germania". A dirlo Achim Wambach, presidente dell'istituto Zew, dopo il dato di febbraio che è sceso a 8,7 punti, in netto peggioramento rispetto ai 26,7 della passata rilevazione (consensus Bloomberg a 21,5)."Le aspettative relative allo sviluppo dei settori ad alta densità di esportazione sono calate in modo particolarmente marcato - aggiunge Wambach -. Inoltre, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 l'economia tedesca ha performato peggio del previsto. Sia la revisione al ribasso della valutazione della situazione economica sia la flessione delle aspettative mostrano chiaramente che lo sviluppo economico è al momento piuttosto fragile".