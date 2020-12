ZEW tedesco risale a 55 punti a dicembre

Titta Ferraro 8 dicembre 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia degli investitori in Germania torna a salire nell'ultimo mese dell'anno. L’indice Zew sulle aspettative per il mese di dicembre si è attestato a 55 punti, contro i 39 punti a cui era caduto a ottobre. Le aspettative erano per un indice pari a 46 punti.