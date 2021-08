Pil Eurozona in aumento del 2% t/t nel 2° trimestre

Titta Ferraro 17 agosto 2021 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Lastima flash Eurostat del PIL dell'area euro evidenzia un +2% t/t per il secondo trimestre del 2021, con occupazione in aumento dello 0,5% nell'area dell'euro. IL dato è in linea con le stime di consensus. Nel primo trimestre del 2021 il PIL era diminuito dello 0,3% nell'area dell'euro.