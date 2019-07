Market mover: l'agenda di martedì 30 luglio

Daniela La Cava 30 luglio 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Dopo le indicazioni macro arrivate nella notte italiana dal Giappone, nel corso della giornata l'attenzione si sposta sull’eurozona, e in particolare sull'inflazione in Germania. Il dato verrà diffuso alle 14 ed è la prima lettura per il mese di luglio. Per gli Stati Uniti in uscita il Pce core per il mese di giugno.