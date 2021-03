Market mover: l'agenda di giovedì 11 marzo 2021

Daniela La Cava 11 marzo 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

L'attenzione degli investitori è oggi tutta puntata sulla Banca centrale europea (Bce) che torna a riunirsi oggi, dopo il meeting di gennaio. Si attendono le decisioni del consiglio direttivo in tema di politica monetaria. A partire dalle 14:30 è prevista la consueta conferenza stampa del presidente Christine Lagarde che illustrerà e commenterà le decisioni prese. Tra i dati macro in uscita oggi le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione per gli Stati Uniti.