Market Mover: agenda macro di lunedì 27 gennaio

Daniela La Cava 27 gennaio 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Tra gli spunti in agenda oggi da monitorare l'indice tedesco Ifo relativo alla fiducia degli imprenditori per il mese di gennaio. Dagli Stati Uniti in arrivo nel pomeriggio le vendite di case nuove a dicembre e l'indice dell'attività manifatturiera redatto dalla Fed di Dallas per il mese di gennaio.