Inflazione Germania scende, sale pressing per azione Bce a settembre (analisti)

Alessandra Caparello 30 luglio 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

L’inflazione in Germania secondo la lettura preliminare di luglio si attesta su base mensile allo 0,5% contro lo 0,3% atteso e su base annua all’,17% contro l’1,5% del consensus. L’inflazione della Germania, misurata secondo gli standard europei, è diminuita fornendo così ulteriori argomenti a favore di un'azione da parte della BCE a settembre.Così Carsten Brzeski, chief economist di ING Germany, secondo cui osservando le componenti disponibili in diversi stati si registrano tendenze opposte nell'evoluzione dei prezzi. Mentre i prezzi del gasolio hanno iniziato a scendere rispetto all'anno scorso, riflettendo i prezzi globali più bassi, quelli dell'elettricità e del gas invece sono ancora in aumento. Allo stesso tempo, i prezzi dei prodotti alimentari hanno iniziato ad accelerare, probabilmente a causa dell'estate secca e calda, mentre i costi per l'istruzione e la comunicazione continuano a diminuire. E nel futuro, dice l’esperto di ING, con gli effetti di base negativi dei prezzi del petrolio e il raffreddamento delle prospettive economiche, l'inflazione tedesca continuerà a fluttuare tra l'1% e l'1,5% nei prossimi mesi, il che va ad aggiungersi agli argomenti a favore di una nuova azione da parte della Bce nel mese di settembre.