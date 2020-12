Germania: vendite al dettaglio rimbalzano più del previsto a ottobre

Valeria Panigada 2 dicembre 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Consumi in ripresa in Germania. Le vendite al dettaglio hanno mostrato a ottobre un aumento del 2,6% rispetto al mese precedente, rimbalzando dal -1,9% di settembre e superando le attese degli analisti che si aspettavano un rialzo dell'1,2%. Su base annua l'aumento è stato dell'8,2% (consensus fermo a +5,9%). Il segnale incoraggiante di ottobre però potrebbe sgonfiarsi a novembre, in scia alle nuove restrizioni imposte anche in Germania per contenere la seconda ondata di Covid.