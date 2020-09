Germania: sondaggio Gfk, fiducia consumatori a -1,6 a ottobre

Redazione Finanza 23 settembre 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

In Germania la fiducia dei consumatori mostra un lieve miglioramento, pur sostando ancora in territorio negativo. Secondo il sondaggio Gfk in relazione al mese di ottobre, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a -1,6 punti dai -1,7 punti della passata rilevazione (dato rivisto da -1,8 punti precedenti). Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un dato pari a -0,8."In Germania la fiducia dei consumatori si ferma. La stagnazione della fiducia dei consumatori suggerisce che il rimbalzo guidato dal consumo non si trasformerà necessariamente in una ripresa sostenibile sostenuta proprio dai consumi", segnalano da Ing.