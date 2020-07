Germania: rimbalzo dei consumi, a maggio vendite al dettaglio +13,9%. Battute le attese

Valeria Panigada 1 luglio 2020 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo decisamente migliore delle attese dei consumi in Germania. A maggio, mese in cui le misure di confinamento per il Covid-19 sono state allentate, le vendite al dettaglio sono balzate in avanti del 13,9% rispetto ad aprile, quando erano scese del 6,5% (dato rivisto da -5,3%). Gli analisti si aspettavano un aumento più contenuto pari a un +3,9%.