Germania: produzione industriale rimbalza più del previsto, +2,5% a marzo

Valeria Panigada 7 maggio 2021 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo maggiore del previsto per la produzione industriale della Germania, motore dell'economia dell'Eurozona. A marzo si è registrato un aumento del 2,5% rispetto al mese precedente, dopo che a febbraio il dato era sceso dell'1,9% (rivisto dal precedente -1,6%) in scia alle nuove restrizioni per limitare il contagio da Covid. Gli analisti si aspettavano un rialzo del 2,3%.